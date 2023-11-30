Şehitkamil'de resim kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde açılan resim kursuna katılan kadınlar, kursta eğitim görerek resim yapmayı öğreniyorlar. Kursa katılan kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel resimleriyle ressamlara taç çıkartıyor.

Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde açılan resim kursuna katılan kadınlar, kursta eğitim görerek resim yapmayı öğreniyorlar. Yağlı boya ve sulu boya çalışmaları yapan kursiyerler, 6 aylık eğitimin ardından çok başarılı eserler üretiyorlar. Ayrıca kursiyerler, burada yapmış oldukları resimleri hem satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de yakın dostlarına hatıra olarak hediye ediyor. Bunun yanı sıra kursa katılan kadınlar, günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor, gönüllerince eğleniyorlar.

"Burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum"

Kursa ilişkin değerlendirmede bulunan Serpil Karuserci, "Yağlı boya kursu benim yıllardır hayalimdi. İş yaşamından biraz uzaklaşınca, kursa gelmeye karar verdim. Hatta resimler alıp biriktiriyordum. Oturup kendi kendime yapabilir miyim diye düşünüyordum. İş yaşamından uzaklaşınca arkadaşımın da buraya gelmesi vasıtasıyla bu kursa gelmeye karar verdim. Ferah Hoca'nın da ismini hep duyuyordum. Kısmet bugüneymiş. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Gerçekten resim yaparak, günün sıkıntı ve setresini de en iyi şekilde atıyoruz. Burada çok güzel bir arkadaşlık ortamı da var. Hocamız da bizlerle yakından ilgileniyorlar. Her şey çok güzel gidiyor. Rıdvan Başkanımıza da bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kurslara hobi olarak başladık ama birçok arkadaşımız, yaptıkları eserleri satarak gelir elde ediyorlar. Çok güzel resim yapan arkadaşlarımız var, inşallah ben de kendimi ilerleteceğim. Belki arkadaşlarımızla birlikte bir galeri açarak yaptığımız ürünleri satabiliriz, diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"50 kursiyerimize eğitim veriyoruz"

Açılan resim kursuna ilişkin açıklamada bulunan Hanımlar Lokali Resim Kursu Eğitmeni Ferah Güneş, "2023-2024 eğitim yılına önceki aylarda başladık. Şu anda 50 kursiyerimize eğitim veriyoruz. 3 grubumuz var. Haftanın 5 günü olmak üzere 3 gruptan oluşan 50 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Şu anda burada yağlı boya resim eğitimi veriyoruz. Buraya gelen arkadaşlarla beraber çok güzel vakitler geçiriyoruz, aynı zamanda üretiyoruz. Bunun yanında kursiyerlerimiz, yaptıkları tabloları satarak aile ekonomisine de katkı sağlayabiliyorlar. Bunun yanında kursiyerlerimiz, burada günün stres ve sıkıntısını da atabiliyor. Bizler de eğitmenler olarak, kursiyerlerimize elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu eğitim-öğretim yılının sonunda 180'e yakın eserle resim sergilerimizi açacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP