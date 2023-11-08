Şehitkamil'de 27. orman için hazırlıklar tamamlandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil" projesi çerçevesinde 27. Etap Şehitkamil Ormanı'nı Humanız Mahallesi'nde oluşturacaklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, toplam 123 bin 950 metrekare alan üzerine kurulacak 27. Etap Şehitkamil Ormanı'na fidan dikimi için tüm Gazianteplileri davet etti.

Şehitkamil'de "Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil" projesi çerçevesinde yılda 2 defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi 9 Kasım 2023 Perşembe günü eklenecek. 27. Etap Bi' Dünya Yeşil Ormanı, Humanız Mahallesi'nde hayat bulacak. Toplam 123 bin 950 metrekare alan üzerine 6 bin 500 fidanın dikimi, geniş katılımlı bir programla yapılacak. Toplam 26. etapla birlikte 2 milyon 388 bin 369 metrekare alanda 212 bin 606 fidanı toprakla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, 27. Etap Bi' Dünya Yeşil Ormanı için gereken tüm hazırlıkları tamamladı.

"Amacımız, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır"

Fidan dikimin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren başlattığımız ve geleneksel hale getirmiş olduğumuz fidan dikim çalışmalarımızı görev süremiz boyunca sürdüreceğiz. Amacımız bizden sonraki nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Türkiye, Gaziantep ve Şehitkamil bırakmaktır. Bu konuda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. 26. etapla birlikte 2 milyon 388 bin 369 metrekare alanda 212 bin 606 fidanı toprakla buluşturduk. 27. Etap Şehitkamil Ormanı için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı, 9 Kasım Perşembe günü saat 11.00'da Humanız Mahallesi'nde düzenleyeceğimiz ağaçlandırma programına davet ediyorum. Vatandaşlarımızla el ele gelecek nesiller için 6 bin 500 fidanı daha toprakla buluşturacağız" dedi.

"Gelecek nesillerimiz, bu ormandan faydalanacak"

Fidan dikim etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Humanız Mahalle Muhtarı Asım Yaşar ise, "Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı ihtiyaçları da olmaktadır. Bu konuda Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize bir çok hizmet geliyor. Son olarak mahallemizde bulunan bu alanımız atıl durumdaydı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şehitkamil Belediyemiz tarafından 27. Etap Ormanı oluşturulacak. 9 Kasım'da fidan dikimi gerçekleştirilecek. Kurulacak orman ile birlikte gelecek nesillerimiz, bu ormandan faydalanacak. Ben, bu hizmeti yaptıklarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP