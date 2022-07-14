Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, şehadetinin 12. yılında Değirmenocağı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, şehadetinin 12. yılında Değirmenocağı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, Hakkari Yüksekova Dağ Komando Tugay Komutanlığı Yardımcılığı'nda görevliyken evinden çıkıp göreve giderken bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda 14 Temmuz 2010 tarihinde şehit oldu. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak için şehadetinin 12. yılında anma programı düzenlendi. Değirmenocağı köyündeki kabri başında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak mezarına karanfil bırakıldı.

Şehidin ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileyen Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, "Hakkari'de evinden çıkıp göreve giderken bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak şehit oldu. Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak'ı sene-i devriyesinde mezarı başında dualarla yad ettik. Mekanı cennet olsun" dedi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title