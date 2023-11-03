Şehit Yarbay Songül Yakut'un Annesi İçin Yaptırdığı ve 6 Şubat Depremlerinde Hasar Alan Ev, Akçadağ Kaymakamlığı Tarafından Onarıldı

Malatyalı şehit Yarbay Songül Yakut’un annesi için yaptırdığı ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan evin çatısı Akçadağ Kaymakamlığı tarafından onarıldı.

MEHMET DURAN ÖZKAN

Malatyalı şehit Yarbay Songül Yakut'un annesi için yaptırdığı ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan evin çatısı Akçadağ Kaymakamlığı tarafından onarıldı.

2017 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düşmüş, helikopterdeki Yarbay Songül Yakut ile birlikte 13 asker şehit olmuştu. FETÖ kumpasıyla görevinden uzaklaştırılan, verdiği hukuk mücadelesiyle görevine geri dönen şehit Yakut'un annesi için Akçadağ'ın Ören Mahallesi'nde yaptırdığı ev, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Sebahat Yakut'un başvuruları sonrası Akçadağ kaymakamlığı evin çatı kısmını onardı. Yakut'un evinin çevresine tel örgü çekilmesi beton direk dikilirken, aynı zamanda güvenlik kamerası takıldı. Kaymakamlık tarafından ayrıca, Yakut'un evinin yan tarafına eşyalarını ve odunlarını koyması içinde depo yapılıyor.

Şehit Yarbay Yakut'un annesi Sebahat Yakut, evin depremde hasar aldığını ifade ederek, daha önce yardım çağrılarının cevapsız kaldığını ancak daha sonra göreve gelen Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca'nın girişimleriyle çatının yapıldığını söyledi. Yakut, şehit kızının evi kendisi için yaptırdığını, onun hatırasını yaşatmak için evin tamir edilmesini istediğini kaydederek, Kaymakam Topaca'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Akçadağ Ören Muhtarı Birol Çirkin, "Evi şehidimiz yaptırdı. Arsayı da kendisi aldı. Ev, depremde hasar aldı. Kaymakamımız göreve geleli 1,5 ay oldu. En kısa sürede yapılacağını söylemişti. Ustalar umreye gittiği için biraz uzadı ama şu anda yapılıyor" dedi.