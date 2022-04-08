Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

Batman'in Sason ilçesinde şehit yakınları ile güvenlik korucuları, Türk Polis Teşkilatının 177'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir'i makamında ziyaret ederek ilçede görev yapan polislerin haftasını kutladı.

Batman'in Sason ilçesinde şehit yakınları ile güvenlik korucuları, Türk Polis Teşkilatının 177'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir'i makamında ziyaret ederek ilçede görev yapan polislerin haftasını kutladı.

Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Mutalip Çelik, güvenlik korucuları ile gazi ve şehit yakınlarıyla beraber, Sason ilçe emniyet amirliğinde Emniyet Amiri Komiser Muhammed Aydemir ve teşkilatını tebrik ederek polis haftasını kutladı. - BATMAN

Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Sason, Şehit, Polis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title