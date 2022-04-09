Şehit yakınları ve gazilerle iftar

MUĞLA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, Ramazan ayının ilk Cuma iftarında Muğla'daki şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

İftar yemeğine, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, MÜSİAD 2. Dönem Başkan Ali Bayramoğlu, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Oylum ve MÜSİAD Muğla Şubesi üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duası ile devam etti. İftar yemeğinde konuşan Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, "Bu yıl iftarımızı şehit yakınları ve gazilerimiz ile yapıyoruz. Katılımınız için teşekkür ederim. Temsilcileri aramızda bulunan kardeş sivil toplum kuruluşları ile Muğla'mızda cemiyeti buluşturmaya, Ramazan ikliminin insanlara aktarılmasına ruhani bir atmosferin paylaşılması ve sosyal bir yardımlaşmanın paylaşılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ramazan bir rahmet ayı, hatalarımız ile yüzleşme, kusurlarımızdan arınma fırsatıdır. İyiliği, barışı ve güzelliği paylaştığımız bir hayatı, bir sistemi, adaletle, merhametle, şefkatle kurmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için de istemediğimiz sürece hakiki inancı elde etmiş olamıyoruz. Türk-İslam mefkuresinin iktisadi hürriyet kazanmış bir abidesi olarak, yurt içinde on binleri bulan üye sayısı ve dünyada yedi deniz dört iklime dağılmış şube ve temsilcilikleri ile teşhis ve tedavi hususunda üstüne düşeni yapmaktadır" dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, MÜSİAD ailesine teşekkür etti. Taşkesen, "Tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bugün burada bizi misafir ettiklerinden dolayı onur ve gurur duyduk" dedi.

MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, 1990 yılında MÜSİAD'ı kurarken ilk verdikleri iftar yemeğine kimler gelecek dilerek duydukları endişeyi anlatırken, bugün gelinen noktada aynı gün Türkiye'nin 4-5 noktasında aynı anda iftar sofralarının kurulduğunu, bunun de gelinen nokta açısından ne kadar önemli olduğunu belirti.

İftar sonrası Av. Kazım Demir, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen'e plaket verdi. - MUĞLA