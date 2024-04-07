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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Şehitlik ve Gazilere Ziyarette Bulundu

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler polis teşkilatının kuruluş yıldönümü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik, şahit yakınları ve gazilere ziyarette bulundular.

Polis teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü kutlamaları ve Ramazan Bayramı münasebetiyle polisler Şehit Polislerin aileleri gazi polisleri ikametinde ziyaret ettiler.

Polisler "Bu vatan uğruna canlarından geçen Aziz Şehitlerimizi rahmet, Kahraman Gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" dediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Düzce Yerel Haberler

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