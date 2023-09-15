Şehit yakınları ve gaziler ile bir arada

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelerek sohbet etti.

Şehit yakınları ve gaziler ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türkoğlu, "Allah bizi şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine mahcup etmesin. Bizler Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız ve her ihtiyaçlarında bizler varız. Onların mutluluğu bizlerin de mutluluğudur" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, ziyaretin ardından sosyal medyada Aliya İzzetbegoviç'in "Tabuta konmuş da olsa, toprağa gömülmediği sürece Türkler tek güvencemizdir" sözleri ile fotoğraf paylaştı. - BİLECİK