Şehit yakınları, gaziler ve muhtarlarla iftar

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla şehit yakınları, gaziler ve muhtarlara iftar yemeği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Bitez Belediye Kafe'de düzenlenen ve birlik beraberlik ruhu içerisinde sıcak bir ortamda geçen iftar organizasyonunda Başkan Aras, vatandaşlar ve muhtarlarla sohbet ederek sorunlarını dinleme imkanı buldu.

"Emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmada, Ramazan'ın manevi ikliminde bir araya gelmek için düzenlemiş oldukları bu iftar yemeklerinin Bodrum'un her köşesinde büyük bir maneviyatla, büyük bir güzellikle; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ile sürdürülmekte olduğunun altını çizerek, " Ben de fırsat buldukça bu iftar yemeklerine katılıyorum ve halkımızla kucaklaşma imkanı buluyorum. Umarım ülkemiz bu zor günlerden çıkar. Allah afetler, seller, depremler nasip etmez. Şu anda siz Bodrumluların teveccühleriyle, Türkiye'nin her köşesi Bodrum'un o kadirşinas, yardımsever havasından faydalanılıyor. Bodrumluların topladığı yardımlar ülkemizin ihtiyacı olan her köşesine gönderiliyor ama en çok deprem bölgesine gönderiliyor. Şu an bizimle aynı anda hem Malatya'mızda hem Hatay'ımızda afetzede vatandaşlarımız iftarlarını açıyorlar, sofralarını paylaşıyorlar. Sizlerden Allah razı olsun. Hepinizin yardımları da Allah katında kabul görsün. Umarım bir daha böyle zor günler yaşamayız. Bu güzel Ramazan gecesinde davetimize icabet ettiğiniz için bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz. Belediyeniz her zaman yanınızdadır" dedi.

İftar yemeğine başta Başkan Ahmet Aras olmak üzere Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, şehit yakınları, gaziler ve muhtarlar katılırken, Bodrum Belediyesi tarafından Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yarımadanın diğer mahallelerinde iftar yemekleri düzenlemeye devam edeceği belirtildi. - MUĞLA