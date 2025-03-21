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Şehit ve gazi yakınlarına iftar verildi

Şehit ve gazi yakınlarına iftar verildi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kamu kuruluşlarında görev yapan şehit ve gazi yakınlarına iftar verildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kamu kuruluşlarında görev yapan şehit ve gazi yakınlarına iftar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, 'Kahramanlarımız ve Yakınları ile İftardayız' çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerce, Maide Bolel Huzurevi'nde iftar yemeği düzenlendi. İftara müdürlük ve müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görev yapan şehit ve gazi yakınları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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