Şehit ve Gazi Konfederasyonu'ndan 23 Nisan etkinliği

Şehit ve Gazi Konfederasyonu'un 8 yıldır düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl Batman Kültür İlköğretim Okulu'nda yapıldı.

Cumhuriyetin 105. yılına denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kültür İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen programla kutlandı. Öğrencilerin şiirler okudu, bayrak gösterileri yaptığı programda konuşan Şehit ve Gazi Konfederasyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Baskın, 8 yıldır Batman'da geleneksel hale getirdikleri bayram programlarını bu yıl Kültür İlköğretim Okulunda gerçekleştirdiklerini belirtti. Baskın, "Çocuklarımıza devlet sevgisini, bayrak sevgisini anlatıyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi tanıtıyoruz. Bu anlamlı bayramda bir çocuğun bizden bayrak istemesi, gözyaşlarıyla sarılması bizleri duygulandırıyor. Her yıl başka bir okulda bu programlara devam edeceğiz" dedi.

Kültür İlköğretim Okulu Müdürü Rıfat Fırat ise, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Okulumuzda bayraklarla dolu bir şölen yaşandı. Bu anlamlı programa katkı sunan Şehit ve Gazi Konfederasyonu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklara Türk bayrakları hediye edildi. Program büyük beğeni topladı. - BATMAN