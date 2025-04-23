İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Şehit ve gazi çocukları 23 Nisan'da sinema etkinliğinde buluştu

Şehit ve gazi çocukları 23 Nisan'da sinema etkinliğinde buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Erzurum Cine Tekno sinema salonunda gerçekleşen programda; şehit yakınlarının, gazilerin çocukları ve aileler bir araya geldi ve birlikte sinema izledi.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "23 Nisan yalnızca çocukların bayramı değil; aynı zamanda bu ülkenin geleceğine umutla bakan tüm ailelerin, özellikle de vatan için en kıymetlisini feda edenlerin günüdür. Bugün burada şehit yakınlarımın gazilerimizin çocukları torunları ve ailelerimizle birlikte olmak bizim için büyük bir onur. Bu etkinlik vesilesiyle hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşarken, kendilerine özel hazırlanan ortamda keyifli anlar geçirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.