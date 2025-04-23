Şehit ve gazi çocukları 23 Nisan'da sinema etkinliğinde buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Erzurum Cine Tekno sinema salonunda gerçekleşen programda; şehit yakınlarının, gazilerin çocukları ve aileler bir araya geldi ve birlikte sinema izledi.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "23 Nisan yalnızca çocukların bayramı değil; aynı zamanda bu ülkenin geleceğine umutla bakan tüm ailelerin, özellikle de vatan için en kıymetlisini feda edenlerin günüdür. Bugün burada şehit yakınlarımın gazilerimizin çocukları torunları ve ailelerimizle birlikte olmak bizim için büyük bir onur. Bu etkinlik vesilesiyle hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşarken, kendilerine özel hazırlanan ortamda keyifli anlar geçirdi. - ERZURUM