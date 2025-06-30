Şehit ve gazi ailelerine anlamlı ziyaret

Şehit ve gazi ailelerine anlamlı ziyaret
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gazi ailelerini unutmadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gazi ailelerini unutmadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, talimatıyla kurum çalışanları il genelinde gazi ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek hal hatır sordu. İl Müdürü Türkoğlu, yapılan ziyaretler hakkında bilgi vererek, "Şehitlerimizin emanetleri, milletimizin gönlünde her zaman en müstesna yerdedir. Bizler de onların her daim yanında olmak, hatırlarını sormak ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Onların fedakarlıkları, bu topraklar üzerinde huzurla yaşamamızın teminatıdır. Aziz şehitlerimizin fedakarlığını asla unutmayacak, kıymetli ailelerine daima minnettar olacağız" dedi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu tür ziyaretlerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyen İl Müdürü Türkoğlu, şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmanın sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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