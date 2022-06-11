Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerden Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret - Haberler

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Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerden Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret

AA - Arif Yavuz - Yerel
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Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gazilerden Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Kumartaşlı, ziyarette, Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/KCK'lı bir zanlının yakalanmasından dolayı İl Emniyet Müdürü Temiz'e teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da teröristlerin barınamayacağının bir kez daha gösterildiğini aktaran Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Operasyonda emeği geçen şoförden, amire, müdüre kadar tümünün emeğine yüreğine sağlık. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. Şehit aileleri ve gaziler olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız."

İl Emniyet Müdürü Temiz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Afyonkarahisar'da teröristte barındırmayız, terör eylemine de müsaade etmeyiz. Bu noktada bütün ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz."ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından Kumartaşlı, Temiz'e teşekkür belgesi takdim etti.

AA / Arif Yavuz - Yerel

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