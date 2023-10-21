Şehit ve gazi ailelerinden İsrail'e tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin halkını hedef almasına yönelik STK ve derneklerin tepkileri devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İsrail'in sivilleri katlettiği günün tarihe kara leke olarak yazıldığını söyledi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Gündüz, "7 Ekim 2023 tarihinden İsrail'in masum sivilleri katlettiği gün tarihe kara leke olarak yazılmıştır. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldı. Savaşın dili, dini, ırkı olmaz. İsrail ne hastane, ne cami ne kilise ne okul ne kadın ne de çocuk gözetiyor. Netenyahu askerinin yanına giderek; 'Koşulsuz saldıracağız, askeri mahkeme kurulmayacak, hazır olun' emrini vermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bin 524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerde (BM) defalarca dünyanın beşten büyük olduğunu, tüm dünya liderlerine Rusya Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere söyledi. Yanlı batı ve Avrupa, İsrail'in işlediği soykırım karşısında adeta ölü taklidi yapıyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da dediği gibi artık kınamanın ötesine geçmeliyiz. Masum siviller için İnsani yardımlara müsaade etmeyen, elektrik, su, gıdaya ulaşmalarına engel olan İsrail, bu soykırımın hesabını verecek. Ona koşulsuz destek olan Amerika, sen de savaş suçlarına ortak olmaktan hesap vereceksin" dedi. - DİYARBAKIR