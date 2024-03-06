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Antalya'da Şehit ve Gazi Aileleriyle Tanışma Kahvaltısı Düzenlendi

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanlığı, Antalya ve ilçelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle tanışma kahvaltısı düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanlığı, Antalya ve ilçelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle tanışma kahvaltısı düzenledi. Başkan Mehmet Yurdakul yaptığı konuşmada, şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını, Antalya ve tüm İlçelerinde şehit ve gazi aileleriyle daha çok bir arada olmak istediklerini, tüm ailelere misafir olarak yanlarında olacaklarını belirtti. Yurdakul, yaklaşık olarak bir ay önce göreve gelen yönetim kurulu yaptıkları ve yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. 18 Mart Şehitleri Anma günü için önemli hazırlıklar yaptıklarını, tek tip kıyafetle tören alanında birlik ve beraberlik sergileyeceklerini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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