Yozgat'ta Şehit ve Gazi Aileleri Ramazan İftarında Bir Araya Geldi

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ta şehit ve gazi yakınları, Ramazan ayının ilk iftarında kurum amirleri ile bir araya geldi.

Yozgat'ta kurum amirleri, Ramazan ayının ilk iftarında şehit ve gazi ailelerine konuk oldu. Her bir kurum amirinin farklı bir şehit ve gazi ailesine konuk olduğu etkinlik ile ilgili konuşan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, "Toplum olarak onlara duyduğumuz saygının ve desteğin bir göstergesi oldu, toplumumuzun kahramanlarına ve onların ailelerine duyduğu derin minnettarlığın bir ifadesi oldu. Onların fedakarlıkları, asla unutulmayacak ve her zaman minnetle anılacaktır" dedi. - YOZGAT