Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan İHA'ya plaket - Haberler

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Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan İHA'ya plaket

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan İHA'ya plaket

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Siirt muhabiri Selami Deniz'e plaket takdim etti.

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Siirt muhabiri Selami Deniz'e plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Siirt muhabiri Selami Deniz, Başkan Şehitoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan İHA'nın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Şehitoğlu, "İHA, ülkemizin, milletimizin menfaat ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak haberler yapmaktadır. Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu olarak şehit ve gazi yakınlarına verdikleri desteklerden dolayı İHA Siirt temsilcisi Deniz'e Federasyon olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Şehitoğlu, Deniz'e plaket takdim etti.

Ziyarette konfederasyon üyelerinden Ahmet Doğan, Abidin Okuyucu, Cevat Varola, Abdullah Şehitoğlu ve Recep Erdoğan da bulundu. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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