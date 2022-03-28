Şehit Uzman Çavuş Veysel Temel, Altıntaş'ta dualarla anıldı

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, şehadetinin yıl dönümünde baba ocağı Kütahya'nın Altıntaş'ın Genişler köyünde dualarla anıldı.

2018 yılında, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatında, teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel (30) için şehadetinin 4. yılında Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde anma programı düzenlendi.

Vali Ali Çelik'inde katıldığı programda şehit Veysel Temel ve bütün şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Şehide Allah'tan rahmet ve ailesine sabır dileyen Vali Çelik, "Rabbim tüm şehitlerimizden ve ailelerinden razı olsun. Bizleri onlara mahcup etmesin" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel