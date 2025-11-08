Haberler

Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, 14. Yılında Dualarla Anıldı

Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, 14. Yılında Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Bingöl'de 2011 yılında şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde anıldı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, şehit Kayar'ın ailesini ziyaret ederek, devletin şehit ailelerinin yanındaki duruşunu vurguladı. Ziyaret, dualarla son buldu.

Bingöl'de 2011 yılında şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, şehadetinin 14. yılında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

2011 yılında Ankara'dan Van'a mahkum taşıyan cezaevi aracının Bingöl yakınlarında devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar'ın Yörük Mahallesi'ndeki ailesi, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından ziyaret edildi. Kaymakam Güldoğan, şehit eşi Latife Kayar ile bir süre sohbet ederek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Güldoğan, "Devletimiz, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındadır. Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Ziyaret, okunan duaların ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
