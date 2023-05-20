Şehit Tek şahadetinin seneyi devriyesinde dualarla yad edildi
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2016 yılında Mardin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Basri Tek, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
2016 yılında Mardin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Basri Tek, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
2016 yıllında Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen Atmaca- 7 operasyonunda, PKK'lı teröristlerin Yenişehir Mahallesi'nde bir eve önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu
Piyade Uzman Çavuş Hasan Basri Tek şehit düştü. Şehit Tek şahadetinin yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi. Anma programına Bolvadin İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay İbrahim Ergül, jandarma ve polis memurları ile şehit Tek'in annesi Zehre Tek katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tek dualarla yad edildi. - AFYONKARAHİSAR