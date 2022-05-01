Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi memleketi Adana'ya getirildi - Haberler

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Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi memleketi Adana'ya getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi memleketi Adana'ya getirildi

Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

Cudi Dağı bölgesinde dün icra edilen "Eren Abluka-5" operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini yakınları, protokol ve askeri erkan karşıladı. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabut silah arkadaşlarının omuzlarından indirilirken gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı buradan doğup büyüdüğü Yumurtalık ilçesine götürülmek üzere yola çıktı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Akdeniz, Adana, Şehit, Yerel, Haberler

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