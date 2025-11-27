Haberler

Şehit Tataroğlu şehadet yıl dönümünde dualarla yâd edildi

Kemaliye'de Şehit Hasan Tataroğlu mevlitle anıldı.

1982 yılında Çit Köyü nüfusuna kayıtlı olup Muğla/Marmaris'te devriye görevi sırasında şehit düşen Hasan Tataroğlu, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen program, öğle namazının ardından okunan mevlitle başladı. Mevlidin ardından şehit Hasan Tataroğlu'nun ruhu için dualar edildi; ailesine sabır, millete ise birlik ve huzur temennilerinde bulunuldu.

Vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
