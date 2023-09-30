Şehit Taşbaş şehadet yıldönümünde okutulan mevlid-i şerif ile yad edildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şehit Alper İzzet Taşbaş şehadet yıldönümünde okutulan mevlid-i şerif ile yad edildi.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru Taşbaş'ın şehadet yıldönümünü vesilesiyle Akçaköy'de düzenlenen mevlide katıldı. Şehit annesi Saliha Taşbaş'ın evinde düzenlenen mevlid programında Kaymakam Duru anne ile sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Şehidin ruhuna ithafken Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehit Taşbaş nezdinde tüm şehitler dualarla yad edildi.

Programa Kaymakam Duru'nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fuat Topal ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR