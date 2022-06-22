Son dakika haberi... Şehit Sercan Baş'ın Kağıthane'deki baba ocağı bayraklarla donatıldı

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın acı haberi Kağıthane'de bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş (26) şehit olmuştu. Şehidin acı haberi Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin baba ocağı Şirintepe Mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazına müteakip Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

"HELALLEŞİP GİTMİŞTİ"

Şehit Piyade Uzman Çavuş'u bir ay önce gördüğünü ve giderken helallik istediğini dile getiren şehidin aile dostu Mustafa Gürsoy, "Başımız sağ olsun. Ne diyebiliriz ki, üzgünüz. Ben en yakın aile dostlarıyım. Hain bir saldırı sonucu şehit olmuş. Çok iyi ve sevecen, cana yakın biriydi. Allah rahmet eylesin. En son bir ay olmuştu onu göreli. Çay içmiştik beraber. Helalleşip gitmişti. Allah rahmet eylesin. Yarın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedeceğiz" dedi.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci - Doğancan Cesur - Onur Dursun - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel