Şehit polisin oğluna özel sünnet konvoyu: Sirenler çalıp oyun oynadılar - Haberler

Sakarya'da 2020 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası neticesinde şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın 7 yaşındaki oğlu Poyraz Tekcan için sünnet düğünü düzenlendi. Erkekliğe ilk adımı atan minik Poyraz için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel konvoy düzenlendi.

17 Ekim 2020 yılında Erenler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip ettikleri sırada kaza yaparak şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın 7 yaşındaki oğlu için sünnet düğünü yapıldı. Düğüne, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Meliha Kaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Osman Aral, Serdivan İlçe Emniyet Müdürü Sibel Özkan, Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay, çok sayıda polis katıldı. Evinin önünde polis araçları ile sirenler eşliğinde konvoy yapılarak düğün salonuna kadar gelen minik Poyraz'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Şehit polis memuru Tekcan'ın eşi Büşra Tekcan'da, sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılanlara teşekkür etti.

(Orkun Kaya/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel