Üye Girişi
Haberler

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Mezarı Önünde Duygulandıran Mektup

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Mezarı Önünde Duygulandıran Mektup
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bırakılan ve yeğeni tarafından yazıldığı düşünülen mektup, okuyanları duygulandırdı. Mektupta, 'Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin' gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca, Yılmaz'ın şehitler arasında tek kadın şehit olduğu vurgulandı.

İstanbul Ümraniye'de silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bırakılan mektup görenleri duygulandırdı. Mektupta yazılan 'Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin' sözleri yürekleri dağladı.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta polis şehitliğinde bulunan mezarının üzerine bırakılan mektup görenleri duygulandırdı. Yeğeni tarafından yazıldığı düşünülen mektupta duygu dolu sözler yer aldı. Mektupta, "Sen benim teyzemsin. İyi ki de öylesin. Sendeki kader böyleymiş. Senin için 2 saat ağladım. Ama şimdi gayet iyiyim. Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin. Çok güzel bir şey. Biz inşallah sorgulu gideceğiz ama sen sorgusuz gittin inşallah. Sen benim en güzel, en tatlı, en sevecen ve en sevilen teyzemsin. Ama teyze sen çok cesurmuşsun. O kadar cesurmuşsun ki kaçmamışsın" ifadeleri yer aldı.

"Şehitlikte tek kadın sensin"

Şehitlikte tek kadın şehidin Şeyda Yılmaz olduğu yazılan notta, "Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta. Bak gördün mü bu gece teyzem için uyumayacağım dedim ve şu ana kadar uyumadım. Bundan sonrasını Allah bilir. Eğer annem kızarsa uyurum ama eğer bir şey demezse belki uyumam. O belkiyi neden içine aldım biliyor musun? Çünkü belli değil. Çünkü çok uykum var. 5 dakika sonra uyuyabilirim" sözleri duygulandırdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ümraniye İstanbul Güvenlik Yerel Polis Polis sivas

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Tarih netleşti! İstanbul'da 33 dereceye çıkacak sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Yazı yaşayan İstanbul'da sıcaklık 15 derece birden düşecek
Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });