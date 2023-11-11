Şehit polisi meslektaşları mezarı başında andı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerce kurulan hain tuzakta şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş şehadetinin sekizinci sene-i devriyesinde meslektaşları önce anne ve babasını ziyaret etti ardından mezarı başında dua etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerce kurulan hain tuzakta şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş şehadetinin sekizinci sene-i devriyesinde meslektaşları önce anne ve babasını ziyaret etti ardından mezarı başında dua etti.

Şehit Polis Memuru Sabri Altınbaş'ın şehadetinin sekizinci sene-i devriyesinde meslektaşları şehit annesi Necmiye Altınbaş ve babası Zeki Altınbaş'ı ikametinde ziyaret ederek Türk bayrak hediye ettiler. Polisler ardından ise şehidimizin kabristanını ziyaret ederek dua ettiler. - DÜZCE