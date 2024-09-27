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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Anlamlı Mesaj

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Anlamlı Mesaj
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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, Türk milletine seslenerek şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Sivas'taki taziye ziyaretlerinde konuşan Yılmaz, 'Bu acılara alışmayalım. Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım' dedi.

İstanbul Ümraniye'de silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, "Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizi unutmayalım. Bu acılara alışmayalım" dedi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, Sivas'taki evinde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor. Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk milletine seslenerek, "Bu acılara alışmayalım" diye konuştu.

"Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım"

Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasını isteyen Semih Yılmaz, "Söyleyecek çok şeyimiz var. Ama devletimizin gereğini yapacağından şüphemiz yok. Büyük Türk milletine çok teşekkür ederim. En başından beri gerek arayarak gerek mesaj atarak yanıma gelerek bana destek oldular. Bana güç verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizi unutmayalım. Bu acılara alışmayalım. Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım. Eşimin tabutu al bayrağa sarılı olarak gitti. Biz öyle geldik buraya. Bizim de üniformamızın, tam kalbimizin üzerinde al bayrağımız var. Ben de bunu kalbimde yaşatıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise, "Semih kardeşimiz de şehidimize yakışır, dik duruşuyla bizleri onurlandırdı" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ümraniye İstanbul Güvenlik Yerel Polis Polis sivas

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