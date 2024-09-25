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Motokurye, Şehit Polis Memuru İçin Çiçek Dağıttı

Motokurye, Şehit Polis Memuru İçin Çiçek Dağıttı
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İstanbul'da yaşayan motokurye Serhat Talha Uslu, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz anısına gece denetim yapan kadın polis memurlarına çiçek vererek destek oldu. Olay, Uslu'nun kask kamerası ile kaydedildi ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Video, izleyenler tarafından büyük takdir topladı.

İstanbul'da yaşayan Serhat Talha Uslu isimli bir motokurye, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için gece birçok noktada denetim yapan polis ekiplerine çiçek verdi. O görüntüler ise motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde edinilen bilgiye göre Serhat Talha Uslu isimli bir motokurye geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye İlçesinde şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul'un çeşitli noktalarında denetim yapan kadın polis memurlarına çiçek verdi. Serhat Talha Uslu çektiği videoyu ise kendi kullandığı sosyal medya üzerinden paylaştığı. Kısa sürede video sosyal medyada çok konuşuldu. Yapılan bu durum sosyal medya takipçileri tarafından taktir edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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