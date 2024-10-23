Üye Girişi
Haberler

Şehit polis Şeyda Yılmaz anısına bin kilometre pedal çevirdi

Şehit polis Şeyda Yılmaz anısına bin kilometre pedal çevirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına düzenlediği bin kilometrelik bisiklet yolculuğunu 9 günün ardından Sivas'ta tamamladı.

Bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına düzenlediği bin kilometrelik bisiklet yolculuğunu 9 günün ardından Sivas'ta tamamladı.

Bisikletçi Orhan Kotluk, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına İzmir'den başlattığı bisiklet yolculuğunu Sivas'ta noktaladı. "Şehitlere Vefa Pedalı" sloganıyla 9 gün süren bin kilometrelik bu anlamlı yolculuk, Sivas Polis Şehitliği'nde son buldu. Polis ekiplerinin eşliğinde şehitliğe giden Kotluk, şehit Şeyda Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti. Okunan duaların ardından yanında getirdiği Türk bayrağını Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın komisere takdim eden Kotluk, daha sonra şehit polisin ailesini ziyaret etti. Yılmaz'ın anne ve babasıyla bir araya gelen Kotluk, aileye başsağlığı dileyerek, baba Mehmet Yağlı'ya Türk bayrağı hediye etti.

"Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun"

Kotluk, 2005 yılından beri şehitlerin anısına pedal çevirdiğini ifade ederek, "Şehit düştükleri noktalardan mezarlarına pedal çeviriyorum. İstanbul'da görev yaparken bir saldırgan tarafından şehit düşen Şeyda Yılmaz'ın anısına 'Şehitlere Vefa Pedalı Bisiklet Turu'nda 9 günlük yolculuk sonrası bugün Sivas Polis Şehitliği'ndeyim. Yolculuk boyunca Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne ve tüm emniyet teşkilatına yolculuk güvenliğimi sağladıkları ve yanımda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Şehitliğimizi ziyaret ettik. Emniyet Müdürlüğümüze tüm şehitlerin hatırasına şanlı Türk bayrağımızı teslim ettim. Ailesine de bayrağımızı teslim ettim. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Polis sivas Yerel Spor

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.