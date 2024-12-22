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Şehit Polis Memuru Ünaldı dualarla anıldı

Şehit Polis Memuru Ünaldı dualarla anıldı
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Anadolu Şehit Aileleri Derneği; şehit polis memuru Gökhan Ünaldı'nın ölüm yıl dönümü vesilesiyle Mevlid-i Şerif okuttu.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği; şehit polis memuru Gökhan Ünaldı'nın ölüm yıl dönümü vesilesiyle Mevlid-i Şerif okuttu.

Dernek tarafından organize edilen programda Ünaldı ailesine plaket verildi. Şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yunus Erdoğdu yaptığı açıklamada; "Şehidimiz Gökhan Ünaldı'yı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı vatan sevgisi ve fedakarlık mirasını daima yaşatacağız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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