Üye Girişi
Haberler

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için mevlit okutuldu

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için mevlit okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de görevi başında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için ailesinin evinde mevlit okutuldu.

İstanbul Ümraniye'de görevi başında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için ailesinin evinde mevlit okutuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün koordinesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Şimşek, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi. Program boyunca dualar edildi. Katılımcılar Yılmaz ailesinin acısını paylaşıp başsağlığı dileklerini iletti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ümraniye İstanbul Güvenlik Yerel Polis sivas

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
Kreşte 'kahve' faciası! Sapasağlam bıraktığı bebeğini, yanıklarla teslim aldı

Kreşe sapasağlam bıraktığı bebeğini, yanıklarla teslim aldı
Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı) Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.