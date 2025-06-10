Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy kabri başında dualarla anıldı

Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy kabri başında dualarla anıldı
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2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy vefatının 9'uncu yılında kabri başında dualarla anıldı.

2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy vefatının 9'uncu yılında kabri başında dualarla anıldı.

Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy vefatının 9'uncu yılında Edirne Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen programla dualarla anıldı. Özsoy'un ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

Yapılan duanın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrenciler ve katılımcılar, Özsoy'un kabrine çiçek bıraktı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin'e başsağlığı diledi.

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde meydana gelen bir Trafik Kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Edirne doğumlu Polis Memuru Serhan Alışkan'ın da kabri başında dua etti.

Yapılan duaların ve anma programının ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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