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Gaziantep'te eğitim kazası sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Gaziantep'te eğitim kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şehidin eşi, annesi ve kardeşi gözyaşı döktü. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Gaziantep'te eğitim kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memuru Kuzkun hastaneye kaldırıldı. Hastanede 23 gün tedavi gören Kuzkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru, cenaze namazının ardından defnedildi

Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un naaşı, Oğuzeli ilçesi kırsal Altıyurt Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Göz yaşlarının sel olduğu cenaze namazında şehidin eşi Seda, babası Ahmet, annesi Melek ve ikizi Muhammet Kuzkun ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Şehidin eşi, annesi ve kardeşi ise ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutu öperek göz yaşı döktü.

Cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, şehidin ailesi, yakınları, kent protokolü, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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