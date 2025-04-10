Şehit polis memurları için mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Merkez Camii'nde anlamlı bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Özel İdare Müdürleri, siyasi parti temsilcileri de katılarak polis teşkilatının yanında yer aldılar. Programda, başta şehit polisler olmak üzere tüm güvenlik güçleri için dualar edildi. Camide düzenlenen Mevlid-i Şerif sonrası katılımcılar, güvenlik güçlerinin ve polis teşkilatının ülke için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladılar.

Bu tür etkinliklerin, toplumun güvenliği için çalışan polislere olan minnettarlığı ve saygıyı arttırmaya büyük katkı sunduğu ifade edildi. Program, vatandaşların güvenlik güçleriyle olan bağlarını güçlendiren anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. - ZONGULDAK