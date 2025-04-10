Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Şehit polis memurları için mevlit okutuldu

Şehit polis memurları için mevlit okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Merkez Camii'nde anlamlı bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Merkez Camii'nde anlamlı bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Özel İdare Müdürleri, siyasi parti temsilcileri de katılarak polis teşkilatının yanında yer aldılar. Programda, başta şehit polisler olmak üzere tüm güvenlik güçleri için dualar edildi. Camide düzenlenen Mevlid-i Şerif sonrası katılımcılar, güvenlik güçlerinin ve polis teşkilatının ülke için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladılar.

Bu tür etkinliklerin, toplumun güvenliği için çalışan polislere olan minnettarlığı ve saygıyı arttırmaya büyük katkı sunduğu ifade edildi. Program, vatandaşların güvenlik güçleriyle olan bağlarını güçlendiren anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. - ZONGULDAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.