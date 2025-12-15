Haberler

Şehit polis Emre Albayrak için okul önünde Kur'an okutulup, lokma dağıtıldı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak için okul arkadaşları Ankara'da Kur'an-ı Kerim okutup, lokma döktürdü.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olan polis memuru Emre Albayrak için okul arkadaşları tarafından anlamlı bir anma programı düzenlendi. Şehit Albayrak'ın Ankara'da eğitim gördüğü okulun önünde bir araya gelen arkadaşları, Kur'an-ı Kerim okutup, lokma döktürerek vatandaşlara ikramda bulundu. Duygusal anların yaşandığı programda, şehit polis Emre Albayrak için dualar edildi. Okul arkadaşları, Albayrak'ın vatan sevgisi ve görev bilinciyle tanınan bir insan olduğunu belirterek, onu hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ettiler.

Lokma ikramına çevredeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar şehit Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Anma programı edilen duaların ardından sona erdi. - ANKARA

