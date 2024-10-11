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Şehit Polis Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit Polis Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı
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İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl yardım için gittiği evin içinden Berke Çolak isimli şahısın açtığı ateş sonucu şehit düşen Polis Memuru Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde, arkadaşları tarafından dualarla anıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl yardım için gittiği evin içinden Berke Çolak isimli şahısın açtığı ateş sonucu şehit düşen Polis Memuru Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde, arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Ermiş için arkadaşları Cuma namazı sonrası cami önünde gül suyu ve ikramlıklar dağıttı.

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş, ihbar üzerine gittiği evde Berke Çolak isimli şahsın açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü. Ermiş ölüm yıl dönümünde Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki arkadaşları tarafından unutulmadı. Şehit Polis Memuru için arkadaşları Cuma namazı öncesi Büyükçekmece Kuba Camii'nde dualar okutup, namaz sonrası ise ikramlık dağıttı.

Öte yandan Ermiş'i şehit eden şahıs Berke Çolak ise dün ağırlaştırılıp müebbet cezası almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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