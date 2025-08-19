Şehit Polis Memuru Aziz Oray'ın Ailesi Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

Şehit Polis Memuru Aziz Oray'ın Ailesi Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit polis memuru Aziz Oray'ın ailesini makamında ağırladı. Ziyarette, şehidin babası Ali Oray, annesi Şenel Oray ve kardeşleri Oğuz Oray ile İsmihan Oray yer aldı. Aile ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı ve Vali Aksoy, şehidin anısını yad etti.

Şehit polis memuru Aziz Oray'ın ailesi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit polis memuru Aziz Oray'ın ailesini makamında ağırladı. Ziyarete, şehidin babası Ali Oray, annesi Şenel Oray ve kardeşleri Oğuz Oray ile İsmihan Oray katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
