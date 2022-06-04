Şehit polis Abdulkadir Güngör'ün ismi kütüphanede yaşatılacak - Haberler

Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi 2009 yılında mezun olduğu lisede açılan kütüphaneye verildi.

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Abdulkadir Güngör, 10.11.2021 günü şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi Oltu ilçesindeki Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılış programında şehit oğlunun resmini gören anne Dilek Güngör çok mutlu olduğunu ifade ederek göz yaşlarına hakim olamadı.

Okul müdürü Orhan Taşkın, mezun öğrencilerinden olan şehit Güngör'ün ismini yaşatmak için okul kütüphanesine ismini verdiklerini ifade etti.

Kütüphane açılışına, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Oltu Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Taşkın, şehidin babası Muktedir Güngör, annesi Dilek Güngör katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti devam etti. Daha sonra şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ü anlatan slayt izletildi. Okul öğrencileri şehit polisin annesine çiçek verdiler.

Oltu Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Taşkın, "Abdulkadir Güngör 10.11.2021 günü maalesef şehit düşmüştür. Okulumuzdan mezun olduğu için onun adına onun anısına bu kütüphaneyi düzenledik, onun adını onun anısını yaşatmak istiyoruz. Bizler şehitlerimize çok şey borçluyuz. Kederli ailesine sabırlar diliyorum, Rabbim inşallah şehadetini kabul eder" dedi.

Baba Muktedir Güngör ise "Oltu ilçesinde bir okulda böyle bir proje düşünülmesi beni ziyadesi ile mutlu etti hem kaymakamımıza hem okul müdürümüze çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Anne Dilek Güngör de "Şehit annesi olarak çok büyük gurur duydum. Ayrıca böyle güzel bir kütüphaneye isminin verilmesi beni daha da mutlu etti, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel