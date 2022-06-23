Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı Son dakika gelişmesine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın (26) naaşı, İstanbul'da toprağa verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın (26) naaşı, İstanbul'da toprağa verildi. Şehidin cenazesi, Kağıthane'deki baba ocağından helallik alındıktan sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Recep ve annesi Sevgi Baş, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda askeri personel katıldı. Öğle namazının ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, cenaze namazını kıldırdı. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi. AA / Mustafa Hatipoğlu - Yerel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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