Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ismi Merkezefendi'de yaşatılacak

2022 yılında Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ismi, Merkezefendi Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir parka verildi.

2022 yılında Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ismi, Merkezefendi Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir parka verildi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında toplanan mecliste, 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında, 'Merkezefendi Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda bulunan, Hacıeyüplü Mahallesi Akça Caddesi 2254 Sokak'ta bulunan 35.161,95 metrekarelik parka "Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek" isminin verilmesine ilişkin gündem maddesi oylamaya sunuldu.

Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, Denizlili Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ismi Merkezefendi'de yapımı devam eden parkta yaşayacak.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Denizlili Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kelek'in ailesinin ikamet ettiği Hacıeyüplü Mahallemizde yapımına devam edilen parka şehidimizin ismini kazandıracağız. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ