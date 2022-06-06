Şehit piyade onbaşı Ramazan Ülkü mevlitle yad edildi - Haberler

Şehit piyade onbaşı Ramazan Ülkü mevlitle yad edildi 1995 yılında trafik kazası sonucu şehit olan Şehit Piyade Onbaşı Ramazan Ülkü, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Sütlaç köyünde gerçekleştirilen mevlütle yad edildi. 1995 yılında trafik kazası sonucu şehit olan Şehit Piyade Onbaşı Ramazan Ülkü, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Sütlaç köyünde gerçekleştirilen mevlütle yad edildi. Şehidin babası Muzaffer Ülkü tarafından düzenlenen programa Kaymakam Selami Kapankaya adına Kaymakam Refiki Tolga Turan katıldı. Programda baba Muzaffer Ülkü ile sohbet eden Tolga başta şehit ailesi ve yakınları olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi. Programa Turan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Ceylan, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Över, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Hisarcık Piyade Yerel Haberler

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