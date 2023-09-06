Şehit Özyörük kabri başında anıldı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma personeli şehit Piyade Er Yaşar Özyörük'ün ailesini ve kabrini ziyaret etti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma personeli şehit Piyade Er Yaşar Özyörük'ün ailesini ve kabrini ziyaret etti.
Özyörük 1995 yılında Hakkari Yüksekova'da vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit düştü. Bolvadin İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya ve jandarma personelleri Özyörük'ün ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından jandarma personelleri Özyörük'ün kabrini ziyaret edip, dua ettiler. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel