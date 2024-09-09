Üye Girişi
Haberler

Şehit Askere Rağmen Baba Olmanın Mutluluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen zırhlı araçta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir'de doğum yaptı. Eşinin şehit olduğu haberini aldıktan sonra hastaneye kaldırılan Gizem, sezaryenle sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aile yakınları, şehidin evladına hayırlı ömürler dileyerek acıyı paylaştı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı ise doğum hazırlığı nedeniyle Balıkesir'deki baba evinde bulunuyordu.

Eşinin şehit olduğu haberini alan Gizem Büyükçaylı, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil servisine kaldırılan Büyükçaylı, sezaryen ile doğuma alındı. 8 aylık hamile olan Gizem Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi. Büyükçaylı'nın servisteki kontrolleri devam ediyor. Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesinde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.

Aile yakınlarından İbrahim Bilgin, "Akşam şehit haberini alınca çok üzüldük. Eşinin hamile olduğunu, hastaneye kaldırıldığını duyunca hastaneye geldik. Şehidimizin Mehmet'i sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah şehidimize cennet makamı nasip eylesin. Evladına hayırlı ömürler nasip eylesin" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tunceli Ovacık Yerel Baba

'Aileye vermeyin' çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

 Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Narin Güran'ın minik tabutu görenleri kahretti

Senin yerin o tabut değil, okul sıraları olmalıydı
Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? MÜGE ANLI'YA NEDEN DAVA AÇILDI? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı konu ile ilgili açıklama yaptı mı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor?
title