Şehit Oktay Karakelle'nin babası: "Üst üste yapılan bu operasyonları destekliyoruz"

Hakkari'de 2008 yılında Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne yapılan saldırı sonucu şehit düşen Oktay Karakelle'nin şehit oluşunun yıldönümünde konuşan babası Hüsameddin Karakelle, "Üst üste yapılan bu operasyonları her zaman takip ediyorum ve sonuna kadar destekliyorum.

Hakkari'de 2008 yılında Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne yapılan saldırı sonucu şehit düşen Oktay Karakelle'nin şehit oluşunun yıldönümünde konuşan babası Hüsameddin Karakelle, "Üst üste yapılan bu operasyonları her zaman takip ediyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olup bu teröristleri ülkeden kazımamız lazım" dedi.

2008 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan unsurları tarafından yapılan saldırıda 15 asker şehit olmuş, 23 terörist etkisiz hale getirilmişti. Saldırıda şehit düşen Oktay Karakelle'nin babası Hüsameddin Karakelle, oğlunun şehit oluşunun yıldönümünde konuştu. Şehit babası Karakelle, terör örgütlerine art arda yapılan operasyonları takip ettiğini belirtti. Karakelle, "Oktay'ı çok seviyordum. Askerde dağıtım zamanı geldi, yemin törenine de gittik. Dedim ki 'Oktay senin boyun uzun, seni doğuya gönderirler'. O da bana 'Baba beni kaderime bırak' dedi. Geldi izne, 10 gün burada kaldı. Dağıtımı Hakkari'ye çıktı. Sonra Oktay'ı havalimanına götürüp yolcu ettim. Buradan giderken herkesle vedalaştı, hatta benim mağazamda çalışanıma 'Abla ben gidiyorum, bir daha dönmeyeceğim' demiş. Ben de bunu şehit olduktan sonra öğrendim" şeklinde konuştu.

"Vatan sağ olsun fakat bu teröristleri bitirmek lazım"

Karakelle, "Şehit olmadan üç gün önce oğlumu aradım, sanki kuyudan konuşuyor gibiydi. Neden öyle konuştuğunu sorunca 'Baba burası çok karışık' dedi ve kapattı. Saldırı gece başlamış. O teröristler Suriye'den gelip karakola baskın düzenlemişler. Sabaha kadar çatışıyorlar, iki kişi kalıyor, birisi Oktay, diğeri de bir arkadaşı. Ben ofiste arkadaşımın izlediği televizyondan gördüm. Arkadaşım 'Yine şehit var' deyince 'Nerede?' diye sordum, Aktütün olduğunu öğrenince ben kötü oldum. Büyük oğlum beni aradı, 'Askerler evi sardı' dedi. Şimdi dünyayı verseler çocuğumu verir miyim? Allah bu memlekete zeval vermesin. Vatan sağ olsun fakat bu teröristleri bitirmek lazım. Şimdi bana gel deseler koşa koşa giderim, ama almazlar, benden bir şey olmaz ki. Çok yaralıyım ama çok gururluyum" dedi.

"Üst üste yapılan bu operasyonları her zaman takip ediyorum ve destekliyorum"

Şehit babası Karakelle, "Üst üste yapılan bu operasyonları her zaman takip ediyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde olup bu teröristleri ülkeden kazımamız lazım. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ne yapalım evladı verdik, gitti. Hiç geri de gelmeyecek. Eşim 15 yıldır mezarlıktan çıkmıyor. Ama yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun. Oktay buradan giderken hazırlıklı gitti 'ben şehit olacağım' diye" dedi. - İSTANBUL