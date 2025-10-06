Haberler

Şehit öğretmenler kabirleri başında anıldı

Şehit öğretmenler kabirleri başında anıldı
Şehit Bayram Nurgül Aladağ İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, okullarına ismi verilen şehit öğretmenleri kabri başında andı.

Elazığ'da, adını şehit öğretmenler Bayram ve Nurgül Aladağ'dan alan okulun idarecileri ve öğrencileri, hain terör saldırılarında şehit düşen öğretmenleri kabirleri başında andı. Ziyarette dualar okunarak kabirlere çiçek bırakıldı. Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Yeni, yaptığı konuşmada şehitlerin fedakarlıklarının her zaman hatırlanacağını belirterek, "Bugün burada, sadece okulumuza adını veren aziz şehitlerimizi değil, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, özellikle de hain terör saldırılarında şehit düşen öğretmenlerimizi anmak için toplandık. Şehitlerimizin fedakarlığı ve kahramanlıkları, bizlere sadece tarih kitaplarında değil, kalplerimizde de yaşamaktadır. Onların bu kutsal topraklarda bıraktıkları miras, bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Biz de öğrencilerimize, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda bu vatanı koruma ve değerlerine sahip çıkma bilincini aşılamayı bir görev olarak kabul ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

