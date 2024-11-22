Şehit öğretmenler için dua edildi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" münasebetiyle şehit olan ve vefat eden öğretmenler için cuma namazı öncesi "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua" programı yapıldı.

Çıldır İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen program, İlçe Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Faruk Beşkaya yapılan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Akabinde Müftü Metin Aksoy tarafından "Eğitim-Öğretim ve Öğretmenin Önemi" konulu kısa bir konuşma ile devam eden program, yapılan dua ve ikramla sona erdi.

Programa Müftü Metin Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ile Şube Müdürü Atilla Arabacı, Kurum Müdürleri, Okul İdarecileri ve Öğretmenleri katıldı. - ARDAHAN