Şehit Öğretmen Vural Akdeniz, kabri başında anıldı

Şehit Öğretmen Vural Akdeniz, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aktepe İlkokulu'nda 11 Kasım 1992 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen sınıf öğretmeni Vural Akdeniz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Öğretmenler Günü kapsamında öğretmen ve öğrencilerle birlikte Şehit Öğretmen Vural Akdeniz'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve şehit öğretmenin kabrine çiçek bırakıldı. - SAMSUN