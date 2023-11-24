Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Batman'da Öğretmenler Günü'nde anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının araca açtığı ateşle şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde isminin verildiği okulda dualarla anıldı.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'a yapılan saldırı sırasında araçta kurşunların hedefi olan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anma programı düzenlendi. Törende konuşan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Şenay Aybüke öğretmenin hayatının baharında terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle onun aziz hatırasını yaşatmak için öğrencilerimizle birlikte geldik. Bu saldırıyı gerçekleştirenler tarihin karanlık çöplüğünde anılacak. Ama Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği çocuklar ve Şenay Aybüke öğretmenimiz hayırla yad edilecektir. İlçemizde Şenay Aybüke öğretmenimizin ismini her yerde öğrencilerimizle birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Aziz hatırasını sonsuza kadar devam ettireceğiz" dedi.

Törene Kaymakam Ekrem Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - BATMAN